Ağrı’nın Hamur ilçesinde düzenlenen "Öğretmenler Buluşması"nda, idareciler, öğretmenler ve milli eğitim çalışanları bir araya geldi.

Hamur Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda, önce tanışma etkinliği düzenlendi, ardından katılımcılar kahvaltıda buluştu. Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, tüm masaları tek tek gezerek öğretmenlerle sohbet etti. Özmüş, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğretmenler arasındaki kaynaşmayı sağladığını ve motivasyonlarını artırdığını belirterek, "İş hayatındaki yoğunluğun ve yorgunluğun böyle programlar sayesinde azaldığını düşünüyorum. Bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Programa katılan öğretmenler ise etkinlikten çok memnun olduklarını ifade ederek, bu tür buluşmaların moral ve motivasyonlarını artırdığını söyledi.