Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmenin gururunu ve sevincini düzenlenen okuma bayramıyla kutladı.

Etkinlikte minik öğrenciler, hazırladıkları şiirler, şarkılar ve gösterilerle izleyenleri hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Sahnede sergiledikleri performanslarla büyük alkış alan öğrenciler, okuma serüvenlerine keyifli bir başlangıç yaptı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Okuma bayramı, hem öğrenciler hem aileleri için unutulmaz bir anıya dönüştü.