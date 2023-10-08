Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki eğitim kurumlarının durumunu ve hedeflerini değerlendirmek üzere okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenlerle bir araya geldi.

Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, okulların fiziki şartları, öğrencilerin başarı durumları, taşımalı eğitim, devamsızlık ve disiplin sorunları, rehberlik hizmetleri, proje ve iş birliği faaliyetleri, sosyal etkinlikler, okul sağlığı çalışmaları ve yönetim konuları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, eğitimin önemine vurgu yaparak, okul yöneticilerinden özverili çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ise toplantıda yaptığı sunumda, ilçedeki eğitim kurumlarının mevcut durumu ve ulaşılması gereken hedefler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, ilçe merkezi ve köylerdeki okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenleri katıldı.