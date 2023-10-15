Ağrı’nın Hamur ilçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli spor dallarında turnuvalar ve yarışmalar düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Masa Tenisi, Voleybol ve Futbol turnuvaları ile Atletizm Yarışmaları organize etti. Turnuvalara ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa verildi.

Masa Tenisi Turnuvası, Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvada Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde yarıştı. Genç Kızlar kategorisinde Senem Bağlan birinci, Sevgi Karaboğa ikinci, Zilan Çakal ise üçüncülük derecesini elde etti. Genç Erkekler kategorisinde; Ali Hamza Yiğit birinci, Muhammed Azat Bağlan ikinci, Yusuf Andiç üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Büyük erkekler kategorisinde ise Atakan Sezgin birinci, Barış Özen ikinci, Muhammed Selçuk Şahin ise üçüncülük derecesini elde etti. Yarışmada dereceye girenlere Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner tarafından madalyaları takdim edildi.

Voleybol Turnuvası da Hamur Yatılı Bölge Spor Salonunda yapıldı. Turnuvada Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorilerinde yarışıldı. Yıldız Kızlar kategorisinde Seyithanbey Ortaokulu birinci, Osman Gazi Ortaokulu ikinci, Adımova Ortaokulu üçüncülük derecesini elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde ise; Adımova Ortaokulu birinci, Seyithanbey Ortaokulu ikinci ve Yukarı Gözlüce Ortaokulu üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmada dereceye giren takımlara Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner ve okul müdürleri tarafından kupaları takdim edildi.

Atletizm Yarışmaları ise Hamur yol güzergahında yapıldı. Yarışmalarda Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde mücadele edildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner tarafından madalyaları takdim edildi.

Futbol Turnuvası da Hamur Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasında gerçekleştirildi. Turnuvada Ortaokullar, Lise Erkekler ve Lise Kızlar kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Ortaokullar kategorisinde Osman Gazi Ortaokulu birinci, Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci oldu. Lise Erkekler kategorisinde; Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu. Lise Kızlar kategorisinde ise; Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci olarak turnuvayı tamamladı. Yarışmada dereceye giren takımlara Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner ve okul müdürleri tarafından kupaları takdim edildi.

Turnuvalara katılımın yoğun olduğunu belirten Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner, “Amatör Spor Haftası dolayısıyla ilçemizde çeşitli spor dallarında turnuvalar ve yarışmalar düzenledik. Bu etkinliklerle hem öğrencilerimizin spor yapmalarını hem de spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladık. Turnuvalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimize de madalya ve kupa vererek onları ödüllendirdik. İlçemizde sporun gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek” dedi.