Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların vakitlerinden tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hamur yoğurma makinesi dağıtımlarına devam ediyor. “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası çerçevesinde 2021 yılından bu yana 144 adet hamur yoğurma makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası yoğun ilgi görüyor. Kampanya çerçevesinde mahalle muhtarlarından gelen talepler değerlendirilerek, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde hamur yoğurma makinesi hibesi gerçekleştiriliyor.

Kadınlar makine desteğinden memnun

Bu çerçevede 2021 yılında 9 adet, 2022 yılında 39 adet hamur yoğurma makinesi dağıtımı yapıldı. Bu yılın Ocak ayından şu ana kadar dağıtılan hamur yoğurma makinesi sayısı ise 96 oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunan muhtarların taleplerine göre dağıtımlarına devam edecek. 2023 yılı sonuna kadar 56 adet hamur yoğurma makinesi hibesi daha gerçekleştirilecek. Kadınlar oldukça zahmetli ve zor olan hamur yoğurma işini kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen hamur yoğurma makinesi dağıtımları için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi son olarak Korkuteli, Elmalı, Kaş, Akseki, Finike, Döşemealtı, İbradı, Gündoğmuş, Demre, Serik ve Alanya’da hamur yoğurma makinelerini muhtarlara ve kooperatiflere teslim etti. Kırsal mahallelerde hamur karma makinelerinin büyük önem arz ettiğini belirten muhtarlar, hamur yoğurmanın zahmetli bir iş olduğuna değinerek, “Mahallelerimizde yapılacak sosyal faaliyetlerde çoğu zaman hamur yapma ihtiyacı doğuyor. Bu makine kadınlarımızın işini daha da kolaylaştıracak. Bize bu hizmeti sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz” dedi.