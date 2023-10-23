Hamsinin fiyatı günden güne değişirken, havaların tekrar ısınmaya başlaması ile avı olumsuz etkilediğinden fiyatı da artıyor.

Trabzon Balık Hali’nde dün kilosu 50 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı 60-80 TL arasında değişirken, sezon başında pek görünmeyen palamutta tezgâhları süslüyor.

Hamsinin bugün hale az geldiği için fiyatının biraz daha yüksek olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Hamsinin fiyatı düne göre biraz arttı. Dün kilosu 50 TL idi bugün 70-80 TL civarı. Balık fiyatları her gün farklı seyrediyor çok gelince fiyat aşağı, az gelince de artıyor. Bugün hamsi az geldi. Fiyatlarımız mezgit 100-200 TL arasında değişiyor barbun 150-200 TL, lüfer 150 TL, torik 600 TL, sargan 180 TL, levrek 200 TL, palamut 150 TL, istavrit 50 TL. Çeşitlerimiz önceki yıllara oranla biraz daha fazla diyebiliriz. Havalar bugünlerde sıcak olduğu için satışlarımız istediğimiz gibi gitmiyor havalar soğuk olduğu zaman satışlarımız artıyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı hamsinin fiyatının düne göre arttığını kaydederek “Hamsinin fiyatı arttı, kilosu 60-75 TL arasında değişiyor. İki üç gün önce kilosunu 50 TL’ye sattığımız hamsi 60-75 TL’ye kadar çıktı. Hamsiye nazaran çeşit daha fazla, nedeni havaların sıcak olmasından kaynaklanıyor. İnşallah havalar soğur şu anda havalar sıcak olduğundan dolayı istediğimiz verimi alamıyoruz. Havalar soğuk olsa satışlarımız artar. Bu sene palamutçuluk pek olmadığı için hamsi erken başladı. Palamudun fiyatı 130 TL, mezgit 80 TL, istavrit 40-50 TL” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış hamsinin fiyatının ve avının inişli çıkışlı serüveninin sürdüğünü ifade ederek “Hamsinin inişli çıkışlı serüveni sürüyor. Hamsi şu sıralar iri ve ince çıkıyor. İri hamsiler dün 70 TL idi bugün 80 TL. Palamut yavaş yavaş kendini göstermeye başladı diğer çeşitlerimiz de gelmeye başladı. En çok tercih edilenler hamsi, istavrit, mezgit, palamut” şeklinde konuştu.