Sinop’ta eşsiz doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Hamsilos Koyu’nun güzelliğine güzellik katmak için başlatılan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Sinop’ta eşsiz doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Hamsilos Koyu’nun güzelliğine güzellik katmak için başlatılan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, orman ile denizin buluştuğu eşsiz Hamsilos Koyu’nda bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla hazırlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde son hazırlıklara geçildi. Özellikle yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği bölge, yapılan yeni düzenlemelerle dört mevsim, gece ve gündüz ziyaretçi ağırlayabilecek duruma getirildi. Asfalt zemin ile bisiklet ve yaya yolunun tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleriyle devam eden proje, kasım ayının sonunda tamamlanacak.

Bölgenin turizmde daha cazip hale gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Hamsilos Tabiat Parkı mevkisinde mart ayında yürüyüş, bisiklet ve araç yolu çalışmalarına başladıklarını ve son aşamaya geldiklerini kaydetti. Çınkıl, “Burası özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Çünkü çok özel, oksijeniyle, yeşille mavinin adeta hayat bulduğu bir tarafta deniz diğer tarafta ormanıyla özel bir alan. Misafirlerimizi daha rahat ettirebilmek adına burada çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi artık peyzaj çalışmaları aşamasındayız” diye konuştu.

Dört mevsim, gece gündüz ziyaretçi alacak

Genel Sekreter Çınkıl, yeni kurulan yaşam alanlarıyla bölgenin dört mevsim, gece ve gündüz de ziyaret edilebileceğini belirterek, “Tabi burada sadece bir yürüyüş ve bisiklet yolu alanı oluşturmadık, gece aydınlatmalarıyla, yerleştirdiğimiz sportif aletlerle ve diğer sosyal alanlarıyla bir yaşam alanını hayata geçirmiş oluyoruz. Burası daha çok yaz aylarında ziyaretçi alıyordu ama yapmış olduğumuz düzenlemeyle dört mevsim her an ziyaretçi alınabileceği bir alan oluşturduk. Özel tercih ettiğimiz aydınlatma sistemiyle de sadece gündüz değil gece de hoşça vakit geçirilebilecek alan oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Çınkıl, Hamsilos’un güzelleştirme projesinde Kasım ayının sonunda çalışmaların tamamlanacağını söyledi.