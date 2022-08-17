Sinop’ta tabiat harikası Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Sinop’ta tabiat harikası Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop’un Hamsilos mevkisinde bisiklet ve yaya yolu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Üçüncüoğlu, “Bisiklet ve yaya yolu projesi sıcak asfalt programı ile birlikte yapılarak bitirilmiş oldu. Tabii, çevre düzeni de oradaki parke döşemeleri devam ediyor. Bu aşamada birde ince burunda mevkiinde KUZKA’nın ve milli parklarla ilgili bir projemiz var. Sorgun şelalesi var. Güzel yürüyüş yolları, bisiklet yolları var. Bu proje insanlarımıza hayırlı olsun” dedi.