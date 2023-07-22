Sinop’un Akliman ve Hamsilos mevkiinde temizlik çalışmalarını arttırabilmek adına Sinop İl Özel İdaresi bünyesine alınan elektrikli motosiklet ile gezen ekipler, çöplere anında müdahale ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından, yaz aylarında Hamsilos Tabiat Parkı ve Akliman Piknik Alanı arasında yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak, elektrikli motosiklet ile görevlendirilen personeller temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Hamsilos Bisiklet ve Yaya Yolu üzerinde yer alan çöp konteynerleri ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek boşaltılıyor. Ayrıca ekipler çevreye atılan atıkların da kontrollerini sağlayarak, temizliyor.

Konuyla ilgili Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından yapılan açıklamada, “Yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Hamsilos ve Akliman bölgesinde oluşan çevre kirliliğine karşı başlattığımız çalışmada olumlu sonuçlar alıyoruz. Elektrikli motosiklet ile bölgeyi gezen çalışma arkadaşlarımız küçük çöp kutularının kontrollerini sık sık yapıyor. Ayrıca ekiplerimiz doğadaki çöplerinde alınmasını sağlıyorlar” dedi.