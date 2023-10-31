Sezon başında genellikle Batı Karadeniz’de avlanan hamsinin bugünlerde Trabzon açıklarında bol miktarda avlanması balıkçının yüzünü güldürürken, fiyatı da önceki günlere oranla geriledi.

Trabzon Balık Hali’nde bugün itibariyle hamsinin kilosu 50 TL’den satılırken, diğer balık çeşitlerinin bolluğu da sezonun bereketli geçeceği görüntüsü verdi.

Hamsinin şu sıralar Trabzon açıklarında avlandığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, “Hamsi bu aralar Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Giresun taraflarında avlanıyor. Yani şu an Karadeniz’de tam olması gereken yerde avlanıyor diyebiliriz. Fiyatlarımız, 3 kilogram 100 TL, 50 TL dolayısıyla bolluğa göre hamsinin fiyatı değişiyor. Balık bir nevi borsa gibi, bol olunca fiyat aşağıya iner az olunca yukarı çıkar” dedi.

Vatandaşın bolluğu iyi değerlendirip tuzlama yapması tavsiyesinde bulunan Örseloğlu, “Vatandaş hamsinin bol zamanını iyi değerlendirsin şu an hamsi yağlanmaya başladı tuzlamak isteyenler alsın dolayısıyla bolluk bereket ayı diyebiliriz. Bu sezon hemen hemen her gün farklı çeşitler tezgâhları süslüyor sezon bereketli geçiyor. Geçen sezon palamutla açılış yapıldı yaklaşık 2 buçuk ay kadar sürdü ancak hamside beklenen olmamıştı kısa sürmüştü. Bu sezon tam tersi oldu hamsi ile başladık hamsi ile gidiyoruz palamut olmadı” dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, hamside en bereketli sezonu yaşadıklarını belirterek “Trabzon hamsisi yerli hamsi yaklaşık 10 gündür bol gelmeye başladı. Hamsinin kilosu 50 TL. Bir hafta öncesine göre fiyatlar aşağı geldi çok daha bol olursa daha da ucuzlar. Hamsi ilk başlarda fiyatı pahalı idi 70-80 TL civarında ancak şimdi fiyatlar daha da geriledi. Hamside en bereketli sezonu yaşıyoruz. Havalar soğudukça daha da bollaşacak. Palamut 150-160 TL, torik 600 TL civarı lüfer 150 TL, sargan 200 TL, mezgit 100-200 TL” diye konuştu.