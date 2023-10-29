Rize’nin Pazar ilçesinde balıkçı esnafı hamsi satışların kampanya yaparak18 kiloluk kasayı 250 TL’den satışa çıkardı.

Rizeli balıkçıların son günlerde ağlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 100 TL’den, 75 TL’ye ve 50 TL’ye ve 35 TL’ye satılan hamsinin kilogram fiyatı bugün itibariyle Pazar ilçesinde 25 TL’ye kadar düştü.

25 TL’ye kadar düşen hamsi ise bolluğuyla hem balıkçıları hem de tüketici vatandaşların yüzünü güldürdü. Pazarlı balıkçı, vatandaşların hamsi yiyebilmesi için bir kampanya başlattı. Balıkçı, 18 kiloluk hamsi kasasını 250 TL’den satışa çıkardı.

Balıkçı Kadir Ali Şimşek, hamsiyi herkesin yemesini istedikleri için kampanya yaptıklarını ifade ederek, “Bugün Pazar’a özel bir kampanya yaptık. Kilosu 25 TL, 4 kilosu 100 TL ve Kasası da 250 TL’dir. Hamsiyi herkes alsın, herkes yesin” ifadelerini kullandı.