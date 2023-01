Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda 80 liradan satılan hamsinin fiyatı 30 liraya kadar düştü. Fiyatlara yansıyan bolluk vatandaşın ve balıkçının yüzünü güldürdü.

Pazartesi gününden itibaren 50 liraya düşmesi beklenen hamsinin fiyatı 30 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz haftalarda 80 liraya kadar çıkan hamsinin ucuzlaması vatandaşın ve balıkçının yüzünü güldürdü. Karadeniz’deki bolluğun tezgahlara ve fiyatlara yansıması talebi de arttırdı. Balıkçı tezgahlarının önünde kuyruklar oluştu.

"Havalar güzel olduğu sürece vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek"

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, "Karadeniz’de bolluk başladı, hamsiyi 30 liraya koyduk. Şu anda yavaş yavaş kalabalık başladı. Hamsi 5-10 gün bu fiyatta devam eder. Havalar güzel olduğu sürece vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek. Ama fırtına olursa balık kalmaz. Karadeniz’de havalar şu an iyi, gayet güzel. Çinakop uçtu ise, kilosu 200 lira, geçen hafta 150 liraydı. Çinakop artık bitti, şu an az çıktığı için pahalı. Palamudun tanesi 50 lira olarak devam ediyor, hala çıkıyor. Palamudun tanesi 1 kilo ediyor. Biz bitmesini bekliyorduk ama bitmedi. Hamside ve sardalyada ise son zamanlarda bir bolluk var. Sardalya hamsiyle aynı fiyattan satılıyor, kilosu 30 lira. Biz fiyatların 50 liraya düşmesini bekliyorduk ama birden bolluk oldu. İşlerden memnunuz. Fiyatlar her gün değişiklik gösterebiliyor" dedi.