Türkiye’den bu yılın 1 Eylül-15 Mart döneminde 23 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 5 milyon 853 bin 846 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı dönemde ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 7 milyon 209 bin 212 dolar döviz girdisi sağlandı.

En fazla hamsi ihracatı yapılan ülkeler sıralaması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da değişmezken, 2 milyon 232 bin 327 dolar ile Fransa ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 601 bin 981 dolar ile Belçika ve 642 bin 441 dolar ile de Amerika Birleşik Devletleri izledi. En az hamsi ihracatı ise 40 dolar karşılığında Somali’ye yapıldı.

Bu sezon hamsi ihracatı Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, İspanya, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, İtalya, Suriye, KKTC, Azerbaycan, İsveç, İsviçre, Hollanda, Gürcistan, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Irak, Kenya ve Somali olmak üzere 23 ülkeye yapılırken, bu ülkelere toplam 1 milyon 178 bin 135 kilogram karşılığında 5 milyon 853 bin 846 dolar döviz girdisi sağlandı.

Hamsi ihracatında önceki yıllara oranla belirgin bir düşüş yaşanırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının bu yıl arzu edilen şekilde olmadığını belirterek gelecek yıllar için hamsinin bir yıl avlanılmaması önerisinde bulunmuştu. Dinçer’in "Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelmektedir. Bunun avının kısmi de olsa benim önerim bir yıl tamamen durdurulması. Bunda ekonomi olarak da bir kaybımız var. Ulusal ekonomide de bir kayıptır bu" açıklamalarına Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gündoğan’dan da destek geldi.

"Bilimin sesine kulak verilsin"

Gürdoğan, “Bu sezonki hamsi ihracatı yaklaşık 6 milyon dolar söz konusu, geçen yıl ise bu rakam 7 milyon dolar civarında gerçekleşti. Ülkeler bazında baktığımız zaman Fransa, Belçika ilk sıraları alıyor. Hamside bu sezon gerek kalite anlamında gerekse ihracat anlamında istediğimiz rakamı yakalayamadık. Bunun da nedeni, hava şartları, kirliliğin yanı sıra zamansız avlanma etkili oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde akademisyenler bu konuda yaptıkları açıklamada hamsi avının 1 yıl durdurulması yönünde görüş bildirmişti. Bilimin sesini dinleyip hamsiyi gelecek nesillere aktarmamız adına avlanmada ölçü yasağına uyulması gerekir. Hamsiyi sadece ihracat anlamında değil aynı zamanda yetiştirme balıklarda yem olarak kullanıyoruz. Hamsi genelde Azak Denizinden çıkarak Romanya, Trabzon üzerinden Gürcistan’a buradan da tekrar dönüş yaparak Azak Denizine dönüyor. Bu güzergâhlarda zamansız avlanma sonucu hamsinin kalitesinin çok düşük ve gerekli ölçülerde olmadığını gördük. Dolayısıyla bu konuda bilimin sesine kulak verilmesinin gelecek nesiller için önemli olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.