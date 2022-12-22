Eskişehir’de balık tezgâhlarında fiyatların düşüşü dikkati çekerken, geçen hafta kilosu 80-100 liraya satılan hamsi 50 liraya kadar düştü.

Eskişehir’de balık tezgâhlarında fiyatların düşüşü dikkati çekerken, geçen hafta kilosu 80-100 liraya satılan hamsi 50 liraya kadar düştü.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve doktorların da sıkça tüketilmesini önerdiği balık, denizdeki bolluğu ve düşen fiyatları ile vatandaşları mutlu etti. Palamut bittiği için hamsilerde yaşanan bolluk tezgâhlara yansıdı. Balıkçılar hamsi fiyatlarının yakın zamanda biraz daha düşeceğini söylüyor.

Eskişehir’de 30 senedir balıkçılık yapan Ramazan Karatay ‘ne kadar balık çıkarsa o kadar fiyat düşer’ diyor. Fiyatların ucuzlamasıyla birlikte vatandaşın daha fazla balık yediğini ifade eden Karatay, “Bu sene palamut senesi oldu. Palamut sezonu 2 buçuk 3 ay civarı sürdü. Palamut olduğu zaman hamsi kaçar. Şimdi palamut bittiği için hamsi yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ne kadar balık çıkarsa o kadar fiyat düşer. Hamsi fiyatları geçen hafta 80-100 lira arasındaydı, şimdi ise 50-60 lira civarında satıyoruz. Fiyat düştükçe satış artıyor. Vatandaşların talebi var, işler güzel. Adam 1 kilo alacaksa 2 kilo alıyor, 3 kilo alacaksa 4 kilo alıyor. Balık ne kadar ucuzlarsa vatandaş o kadar fazla yiyor” dedi.

“İstavrit ve uskumrunun da artmasını bekliyoruz”

Balıkçılar yakın zamanda hamsi bolluğunun artabileceğini ifade ediyor. Karatay, hamsi fiyatlarının gününe göre değişeceğini söylüyor. Güncel balık piyasasına da değinen Karatay, “Palamut dişli balık, büyük bir balık. Palamudu aslan, hamsiyi de ceylan olarak düşünün. Ceylan aslanı görünce kaçar. Palamut bittiği için hamsi arttı. Bunun yanı sıra istavrit ve uskumrunun da artmasını bekliyoruz. Güncel balık piyasasından bahsetmek gerekirse, sardalya 30-50 lira arası, uskumru 50-70 lira arası, istavrit 50-80 arası, çinekop 70-100 arası, palamudun tanesi 50 lira, çupra 100 lira, levrek 120 lira, barbun ve mezgit gibi balıklar da 80-100 lira civarında olur. Ne kadar balık çıkar o kadar fiyat düşer. Yakın zamanda hamsi fiyatlarında biraz daha düşüş bekliyoruz. Çok olmasa da biraz bolluk olmasını bekliyoruz. Hamsi fiyatları gününe göre, tahminen 40-60 lira arasında değişir. Balığın çok çıktığı gün 40 olur, az çıktığı gün 60-70 olur. Ama biz az da olsa düşüş bekliyoruz. Balık çoğu şeyden ucuz ve sağlıklı bir yiyecek. Günlük olarak taze balık getiriyoruz, vatandaşlar bol bol tüketsinler” şeklinde konuştu.