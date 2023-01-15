Bahçelievler’de düzenlenen geleneksel 3’üncü Hamsi Festivali çerçevesinde hamsi yeme yarışması yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bahçelievler’de düzenlenen geleneksel 3’üncü Hamsi Festivali çerçevesinde hamsi yeme yarışması yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bahçelievler halkı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde bir araya geldi. Bu etkinlik çerçevesinde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtılırken hamsi yarışması da yapıldı. 18 çeşit tatlı ve yemeğin sergilendiği festivalde Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva da sahne aldı. Hükümet Konağı’nın önünde yapılan etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlenirken, etkinlik güzel görüntülere sahne oldu. Yurdun dört bir yanından özgün lezzetler ve yerel ürünler de alandaki Yöresel Ürünler Fuarın’da sergilenip satışa sunuldu.

Gelen vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu sene Hamsi Festivali’nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Amacımız; Karadenizli vatandaşlarımızı buraya getirip onların, hamsinin canlılığını, neşesini tüm insanlara, Karadenizli olmayanlara aktardıkları gibi onu Bahçelievler’de de yapmak. Bugün yaklaşık 3 ton hamsi dağıtacağız. Birazdan ben de hamsi kızartıp pişireceğim. Herkese afiyet olsun” açıklamasında bulundu.

Hamsiyi çok sevdiğini söyleyen Kayserili Nezaket Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. CHP’liler açım açım deyip duruyor. Nerede açlık? Her şey dolu. Allah’a şükretsinler. Yapanlara teşekkür ederim” dedi.

Geçen sene düzenlenen Hamsi Festivali’nde 2’nci olduğunu vurgulayan Ercan Kuzu, “Her sene olduğu gibi bu sene de katıldım. Hatta yarışmalara da katıldım. Daha önceki Hamsi Festivali’nde ikinciliğim var. Eşimle beraber geldim. Ben Karadenizli değilim ama damadım Karadenizli. Bu sefer de yarışmaya katılacağım, adımı yazdırdım” şeklinde konuştu.

Oflu olan Mustafa Beşinci ise “Böyle festivaller çok güzel. Halkımızı bir araya topluyor. Bu yüzden başkana ve AK Parti’ye çok teşekkür ediyorum. Allah, bunları başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.