Düzce(İHA) – Düzce’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen hamsi festivali 7’den 70’e herkesin katıldığı horon ile başladı. Festivalin ilk gününde dağıtılan kara lahana çorbası ise yoğun ilgi gördü.

Düzce(İHA) – Düzce’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen hamsi festivali 7’den 70’e herkesin katıldığı horon ile başladı. Festivalin ilk gününde dağıtılan kara lahana çorbası ise yoğun ilgi gördü.

Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Geleneksel Hamsi Festivali’nin 3.’ncüsü oynanan horon ile başladı. Sahnede çalan kemençe havalarına 7’den 70’e herkes eşlik etti.

Festivalde Trabzon’a özgü yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar kurulurken, tükenmek üzere olan el sanatları, ustalarıyla görücüye çıkacak.

Kara lahana çorbası yoğun ilgi gördü

Festivalin ilk gününde katılımcılara kara lahana çorbası ikram edildi. 3 gün sürecek olan festivalin 2. gününde mıhlama, son gününde ise hamsi dağıtılacak. Güzel bir havada festivali gerçekleştirdiklerini ifade eden Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Demirci, "Kara lahana çorbamızı ikram ettik. Haftanın son günü olmasına rağmen güzel de kalabalık oluştu. 15-20 bin kişilik hamsi dağıtmayı planlıyoruz. Daha önceki festivallere göre rakamı yükselttik. Hava ile birlikte hemşehrilerimize çok güzel bir ortam hazırladık. Yaşanan deprem sonrasında, bir nebze de olsa insanlarımızın gönüllerini hoş tutmaya, eğlendirmeye çalışacağız” dedi.