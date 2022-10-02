Afyonkarahisar’da kurulan balık pazarında kilosu 40 ile 50 lira arasında değişen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar’da kurulan balık pazarında kilosu 40 ile 50 lira arasında değişen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şuhut ilçesinde kurulan balık pazarında kilosu 40 ile 50 lira arasında değişen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren hamsi balığının kilogram satış fiyatı 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Havaların soğuması ile birlikte kendisini daha çok gösteren ve Karadeniz’in incisi olarak adlandırılan hamsi balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiklerini ve hamsinin her derde deva olduğunu ifade etti.

Balık pazarından hamsi alan İhsan Küçükarslan, "Hamsi balığının kilosunu 40 liraya aldık. Şuhut merkezden geldik. Hamsinin olmaz mı yararı ya hamsi bizim canımız" dedi.

Balıkçı Esnafı Gürkan Köken ise, "Evet abi hamsiye yoğun ilgi var. Palamuta var. Sabah erken saatlerde geldik satmaya çalışıyoruz. Balık pazarımızda yoğun giden palamut ve hamsi olay bu yani abi. Şu anda iri hamsi 50 lira inceler var 40 ve 30 lira arasında iri hamsi güzel satılıyor" dedi.