Karadeniz’de bugünlerde hamsi avında azalma yaşanırken, kilosu 120 TL’den satılan istavrit ise fiyatı en çok artan balık oldu.

Karadeniz’de bugünlerde hamsi avında azalma yaşanırken, kilosu 120 TL’den satılan istavrit ise fiyatı en çok artan balık oldu.

Trabzon Balık Hali’nde kilosu 40-50 TL’den satılan hamsiler alıcılarını beklerken, özellikle istavritin fiyatı şaşırttı. Hamsinin fiyatında bir hafta öncesine kadar fazla bir değişiklik yaşanmazken, özellikle istavritin fiyatının 120 TL’ye kadar çıkması dikkat çekti.

Balıkçı Gökmen Aydın, hamsinin bugünlerde az geldiğini belirterek, "Bugün hamsi az geldi, fiyatı 40-50 TL arasında değişiyor. Hamsi yavaş yavaş azalmaya doğru gidiyor ancak yine de belli olmaz. Tahminimize göre hamsi 1 ay daha devam eder. Bu sezon hamside umduğumuzu bulamadık ancak palamut iyiydi. Bugünkü hamsiler ince ancak taze. Daha önceki yıllara göre kıyaslarsak, geçen sene hamsi boldu, bu sezon ise palamut bol. Balık çeşitlerinin fiyatı mezgit 75-90 TL, tirsi 70 TL, somon 100 TL, levrek 140 TL, çupra 120 TL’den satılıyor" dedi.

Balık çeşitlerinden en fazla istavritin fiyatının yükseldiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, "Bugün hamsi az geldi, kilosu 50 TL. Son bir haftadan beri de fiyatı pek değişmedi, genelde 30-50 TL arasında değişiyor. Vatandaş bu sezon tuzlamalık hamsi pek alamadı desek yeridir. Hamsi Şubat sonuna kadar devam eder, genelde Sinop taraflarından geliyor. Gürcitan’dan ise bu sene hamsi pek gelmedi. İstavritin 15-20 gün önce kilosu 60-70 TL idi, şimdi 100-120 TL’ye kadar çıktı. Fiyat olarak en çok istavritin arttı diyebiliriz. Mezgit 25 TL’den başlayıp 150 TL’ye kadar olan var. Barbun 100 TL" diye konuştu.