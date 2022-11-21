Karabük’te palamut, istavrit ve çinekopun ardından sezonun ilk hamsisi de 40 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Karabük’te palamut, istavrit ve çinekopun ardından sezonun ilk hamsisi de 40 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsilerde takılmaya başladı. Karabük’te de palamut, istavrit ve çinekop’un ardından hamside tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Balıkçı Serhat Kılıç, 2 ay aradan sonra hamsinin de tezgahlara indiğini belirterek, 40 liradan satılan hamsinin günden güne fiyatında değişiklik görüldüğünü söyledi.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsilerin boyutunun şuan için ufak olduğunu ifade eden Kılıç, hamsinin bu yıl az olabileceğini düşündüğünü söyledi.