Denizli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 320 sporcunun katılımı ile satranç turnuvası düzenlendi.

Denizli’de 15-16 Nisan tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ithafen düzenlenen satranç turnuvası gerçekleşti. Turnuvalarda 320 sporcu şampiyonluk madalyası için kıyasıya mücadele etti. Öğrencilerin turnuvası sırasında aileler de oldukça meraklı ve heyecanlı bir şekilde müsabakaları izledi. 10-14 yaş aralığındaki 200 sporcu, 17-18 Nisan 2023 tarihinde kendi yaşlarında düzenlenen turnuvalarda ter dökmeye başladı.

Son aylarda ulusal ve il düzeyinde yapılan turnuvalarda her yaştan satranç sporcusunun turnuvalara katıldığını belirten İl Temsilcisi İsmail Sarı, “İlimiz; ülke genelinde satranç organizasyonları ve sporcu sayısı bakımından oldukça ön sıralarda yer almaktadır. Yaz aylarında ilimiz bir çok ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarına ev sahipliği yapmak için hazırlanmaktadır. İlimizde son süreçte hemen hemen tüm ilçelerimizde satranç turnuvaları yapılmıştır. Bir anlamda ilimizin her ilçesinde eğitim öğretim gören çocuklarımızın satranç sporu ile tanıştırılmaları, satranç oynamalarının sağlanması planlanmaktadır” dedi.