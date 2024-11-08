Bursa’nın 13 mahallesi ve 400 bin nüfusu çevreleyen Hamitler Katı Atık Tesisleri’nin taşınmasıyla ilgili konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Karacabey ilçesindeki Muratlı Mahallesiyle ilgili ÇED çalışmaları, kurum görüşleri devam ediyor. Bu çalışmalar bitince de Hamitler çöplüğü inşallah çok güzel bir yeşil alan, park alanı olacak” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda hem gündeme ve hem de hayata geçirecekleri hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. 13 mahalle ve 400 bin nüfusu çevreleyen Hamitler Katı Atık Tesisleri ilgili konuşan Başkan Aydın, “Hamitler Katı Atık Tesisi ile ilgili çevre koruma daire başkanımız ile görüşme sağladık. Bursan’nın batı bölgesinde, Karacabey ilçesindeki Muratlı Mahallesiyle ilgili ÇED çalışmaları, kurum görüşleri devam ediyor. Diğer taraftan da Hamitler Katı Atık Tesisindeki günlük atık miktarı 2 bin 700 tondan bin 500 tonlara düşmüş durumda. Hedef burayı sıfırlayıp oradaki bilimsel görüşleri, kurum görüşleri alındıktan sonra Karacabey Muratlı Mahallesindeki tesislere taşımak olacak. Bu çalışmalar bitince de Hamitler çöplüğü inşallah çok güzel bir yeşil alan, park alanı olacak” dedi.

Ak Partili meclis üyelerinin ‘Kayapa’daki tesisle alakalı tüm ÇED raporları, tüm kamu görüşleri uygunluğu var. Muratlı’ya yapılmasının ise imkanı yok’ ifadelerine Başkan Aydın şöyle cevap verdi: "Tabii ki bu iş yasal. Bu yasayla da çerçevesi tamamlanmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan bir yer. Biz de sizin bize ilettiğiniz görüşleri, eleştirileri ve Bursa halkı için doğru olması gerekenleri anlatıyoruz. Neticede oradaki çevre koruma daire başkanlığının ve yönetimin de bize verdiği bilgilendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü o konu Büyükşehir’in karar vereceği bir konu. Tabi ki onların karar vereceği ama hepimizi ilgilendiren bir konudur. Sevindirici tarafı 2 bin 700 tondan bin 500 tona kadar atık miktarının düşmesidir. Oraya gönderiliyor olmasıdır. Ama bir an önce Muratlı olacaksa Muratlı’nın bitirilmesi gerekiyor ki, o mahallelere gittiğimizde siz de gidiyorsunuz, biz de gidiyoruz. Daha selam almadan ya da vermeden bu çöp kokusu ya da çöpün oluşturduğu kirlilik bize de eleştiri olarak geliyor. Dolayısıyla biz de takipçisi olacağız. Bu uyarıları bir kez daha ben geçen sefer de ilettim. Yine ileteceğim.” diye konuştu.