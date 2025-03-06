Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, gebelikte yükselen progesteron hormonunun bağırsak hareketlerini yavaşlattığını ve bu durumun ise kabızlığa yol açabildiğini söyledi.

Hamilelik, kadın vücudunda birçok fiziksel ve hormonal değişikliğe neden olan özel bir süreç. Bu değişiklikler bazen anne adayının kendini harika hissetmesini sağlarken bazen de çeşitli sorunlara da kapı aralayabiliyor. Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, hamilelikte en sık karşılaşılan 5 şikayeti ve başa çıkma yöntemlerini anlattı. Dr. Demir, "Her kadın hamileliği farklı deneyimlese de bazı şikayetler hemen hemen tüm anne adaylarında yaygın olarak görülüyor. Neyse ki gerekli önlemler alınarak bu yakınmalardan büyük oranda korunmak mümkün olabiliyor" dedi.

Dr. Demir, en sık karşılaşılan şikayetler ile başa çıkma yöntemlerini şöyle özetledi:

Mide bulantısı ve kusma

"Birinci olarak mide bulantısı ve kusmadan bahseden Dr. Demir, "Hamileliğin en yaygın ve bilinen şikayetlerinden biri mide bulantısı ve kusmadır. Genellikle gebeliğin ilk 3 ayında ortaya çıkar ve özellikle sabahları daha yoğun hissedilir. Genellikle ilk hamileliklerde, genç kadınlarda ve ikiz hamileliklerde daha şiddetlidir. Sabah yataktan kalkmadan önce tuzlu kraker veya kuru bir bisküvi atıştırın. Az ve sık öğünler yiyin. Bu, mideyi aşırı doldurmadan dengede tutar. Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerden kaçının. Hoş olmayan, ağır parfüm gibi kokulardan uzak durun. Tüm önlemlere rağmen bulantınız hala geçmiyorsa doktorunuza başvurun.

Halsizlik ve yorgunluk

Hamilelik sürecinde vücudun artan enerji ihtiyacı ve değişen hormon seviyeleri nedeniyle anne adayları kendilerini normalden daha yorgun hissedebilir. Özellikle ilk 3 aylık dönemde progesteron hormonunun yükselmesi, uyku hali ve halsizlik hissini artırır. Uyku düzeninize dikkat edin, günde en az 7-9 saat uyuyun. Demir eksikliğinizin olup olmadığı kontrol ettirin. Gerekir ise doktor gözetiminde demir takviyesi alın. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Özellikle protein, sağlıklı karbonhidratlar ve Omega-3 açısından zengin besinler tüketin.

"Sırt ve bel ağrıları

Hamilelik ilerledikçe büyüyen rahim ve değişen vücut ağırlık merkezi, sırt ve bel bölgesinde baskıya neden olabilir. Özellikle 2. ve 3. üç aylık dönemde bu şikayetler artar. Bazı kadınlarda hamilelik sonrasında da kalıcı şikayetler devam edebilir. Duruş pozisyonunuza dikkat edin. Dik durmak ve sırtı destekleyen bir sandalye kullanmak önemlidir. Hafif germe hareketleri ve prenatal yoga gibi aktiviteler bel ve sırt kaslarınızı güçlendirebilir. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan ve ayakta durmaktan kaçının, yüksek topuklu ayakkabılar giymeyin. Eğer ağrılar çok şiddetliyse veya bacaklara yayılan bir uyuşma hissediyorsanız doktorunuza danışın.

"Kabızlık ve şişkinlik

Gebelikte yükselen progesteron hormonu, bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve bu durum ise kabızlığa yol açabilir. Aynı zamanda rahmin büyümesi bağırsaklara baskı yaparak şişkinlik hissini de artırabilir. Bol lifli gıdalar (Tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller) tüketmeye özen gösterin. Günlük yeterli miktarda su için. Bu, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Düzenli yürüyüşler yaparak bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olun. Probiyotik açısından gıdalar tüketin. Doktor önerisi olmadan laksatif (Müshil) gibi ilaçlar kullanılmayın.

"Sık idrara çıkma

Hamileliğin erken dönemlerinde artan progesteron hormonu ve böbreklerin daha fazla çalışması nedeniyle sık idrara çıkma ihtiyacı oluşur. Ayrıca hamileliğin ilerleyen aylarında büyüyen rahim mesaneye baskı yaparak bu durumu daha da artırabilir. Sıvı alımını kesinlikle azaltmayın. Fakat özellikle gece yatmadan önce çok fazla su içmekten kaçınılabilirsiniz. Kafein içeren içeceklerden (Çay-kahve, gazlı içecekler) uzak durun. Pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri ile mesane kontrolünü artırmayı deneyin."