Yaka paça gözaltına alınan kadınlar, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık suçundan mahkemeye sevk edilen hamile iki genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinden Denizli’nin Buldan ilçesine gelen Tuğçe A. (22) ve Buse K. (20), hamileliklerini bahane ederek girdikleri evlerde hırsızlık yapmaya başladı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı şüpheli kadınlar, son vurgunlarında yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler, vatandaşların linç girişiminden son anda kurtarıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları iddia edilen hamile iki genç kadın, suçüstü yakalandı. Linç edilmekten son anda kurtulan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.