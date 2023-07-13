Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Şuurlu anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla başlattığı Hamilelik Okulunda 19. dönem tamamlandı. Anne adaylarına sertifikalarını veren Başkan Osman Zolan, "Anne-baba olmak ayrı bir güzellik, ayrı bir değer" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında “Şuurlu anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlattığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürdüğü Hamilelik Okulu’nda 19. dönem eğitimleri tamamlandı. 7 yıl önce “Şuurlu anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla başlatılan Hamilelik Okulu’nun 19. dönem kapanış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve 19. dönem eğitim alan anne adayı ve yakınları katıldı. Başkan Osman Zolan, Kent Konseyi’nde düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, çocuklarının daha sağlıklı olması için gösterdikleri hassasiyet nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti. Ailenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Anne-baba olmak ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeniz açısında Hamilelik Okulu açma ihtiyacı hissettik. Sizlere ne derece katkı sağlarsak kendimizi o derece mutlu addediyoruz. Allah’ım yavrularınızı kucağınıza sağlıklı bir şekilde almayı nasip etsin, hayırlı uğurlu güzel bir ömür versin" dedi.

"Şuurlu ve bilgili olmak gerekiyor”

Hamilelik Okulu ile hamilelik döneminin sağlıklı ve doğru bir şekilde geçmesi için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Almış olduğunuz eğitimler sizlere bu noktada katkı sağlamıştır, belki kafanızda soru işareti bulunan hususlar cevap bulmuştur. Farkına varılmayan birçok konuyu bilir hale gelmişsinizdir. Bilmek en büyük güç. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şuurlu, bilgili olmak gerekiyor. Günümüz teknolojisi ve çözümlerini takip etmek gerekiyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım sağlıklı evlatlar versin." Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Hamilelik Okulu’nun 19. dönemini tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını verdi.