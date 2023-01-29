Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadına hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadına hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yenice Mahallesi Egrek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 3 aylık hamile A.Y.’ye (24), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında A.Y., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, hamile kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.