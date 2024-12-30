Van’ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan hamile kadının durumunun ciddiyet kazanması üzerine daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Hastanın karayoluyla nakli riskli bulunarak, Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray’a giderek hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.