Sivas’ın Gürün ilçesinde doğumu yaklaşan hasta, kar yolları kapatınca özel idaresi ekiplerini düzenlediği operasyonla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğumu yaklaşan hasta, kar yolları kapatınca özel idaresi ekiplerini düzenlediği operasyonla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı tüm köy yolları kardan dolayı kapandı. İlçeye bağlı Dayakpınar köyünde doğumu yaklaşan F.A. (28) isimli hastanın hastaneye ulaştırılabilmesi için ilçe özel idaresi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İş makinesi yardımıyla köyün kapalı yollu açıldı. Ambulansla alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.