Adana’da geçtiğimiz gün evini yakan adam, hamile eşinin çocuğu aldıracağını söylemesi üzerine evi ateşe verdiğini söyledi. Eşine seslenen Ömer Sarı, “3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” dedi.

Adana’da geçtiğimiz gün evini yakan adam, hamile eşinin çocuğu aldıracağını söylemesi üzerine evi ateşe verdiğini söyledi. Eşine seslenen Ömer Sarı, “3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” dedi.

20 yaşındaki Ömer Sarı, geçen Şubat ayında 18 yaşındaki Dilan U. ile dini nikahla evlendi. 3 ay önce ise Dilan U., hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşandı. Bu tartışmaların en sonuncusunda ise geçen hafta Dilan U., evi terk ederek ailesinin yanına gitti.

İddiaya göre, Pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi. Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Sarı, Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken Ömer Sarı’yı da evin içerisinden kurtardı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Zorla kaldırıp ona yemek yedirirdim”

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ömer Sarı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Sarı, eşinin ailesi tarafından dolduruşa getirildiğini öne sürdü. Sarı, “Eşim bana sürekli tehdit ve hakaret mesajları atıyor. Karnında benim çocuğumu taşıyor ve çocuğu aldıracağını söylüyor. Ben de bunu kaldıramadığım için, ‘Sen bu çocuğu aldırırsan, benim çocuğum dünyaya gelmeyecekse ben de yaşamak istemiyorum’ dedim. Benim için şiddet uyguluyor demiş. Benim ona yaptığım şey, ben eve gelmeden o yemek yemezdi, zorla kaldırıp ona yemek yedirirdim” diye konuştu.

“Evi ateşe verip içeride oturdum”

Eşinin ‘Çocuğu aldıracağım’ demesi üzerine evi yaktığını anlatan Ömer Sarı, “Ben ona hep iyilikle davrandım. Sevgimi gösterdim. O ise çocuğu aldırmanın davasına düşmüş. Ben evdeyken beni arayıp ‘Ben şu an hastanedeyim. Çocuğu aldıracağım. Haberin olsun’ dedi. Ben de onun üzerine evi yaktım. Evi ateşe verince de kaçmadım. Beni oradan itfaiye ekipleri kurtardı. Eşim ve ailesi gelip benden şikayetçi oldu. Tehdit ve hakaretler savurdular” dedi.

Eşine ve eşinin ailesine seslenen Ömer Sarı, “Benden uzak dursunlar. Eşim de benden uzak dursun. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Çocuğumuz şu an 3 aylık. 3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” ifadelerini kullandı.