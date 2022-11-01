Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi’ndeki iki sokakta kilit parke çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi’ndeki iki sokakta kilit parke çalışması başlattı.

Kütahya’yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için alt ve üst yapı yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Hamidiye Mahallesi’ndeki Şehit Gültekin ve Şehit Ali Çakır Sokakta yıpranan ve eskiyen kilit parke taşları sökülerek yerine yenileri döşenecek. Söküm işlemine başlayan ekipler, döşeme işlemi bittikten sonra vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağlayacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürecek.