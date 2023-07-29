Kütahya Belediyesi tarafından yaptırılan Hamidiye Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi halkın hizmetine sunuldu.

Tesis içerisinde muhtarlık ofisi, düğün salonu, mahalle fırını gibi vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yer aldığı Hamidiye Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezinin açılışı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il protokolü ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Biz şehrimizi seviyoruz, şehrimizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizi çok seviyor ve onlara hizmet etmeyi dinimizin gereği olarak en hayırlı iş biliyoruz. Kültür Merkezimiz, iki kattan oluşmakta olup zemin katında 340 metrekareye sahip bir iş yeri ve 20 metrekare alana sahip içerisinde tuvalet, mutfak ve ofis alanı bulunduran 2 adet Muhtarlık Hizmet Birimi barındırmakta. Birinci katta ise 50 metrekare alana sahip mahalle fırını ve 360 metrekarelik düğün salonu bulunmakta. Yapı yaklaşık 410 metrekare taban alanı, 833 metrekare toplam inşaat alanına sahip. Kazasız belasız bu hizmetleri bugün mahallelerimize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.