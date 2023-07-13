İzmir’in Torbalı ilçesinde sayısız genç yeteneği keşfeden profesyonel MMA sporcusu Hamdi Kuzgun, Eylül ayında Rusya’da gerçekleşecek olan profesyonel MMA maçında Türkiye’yi temsil edecek.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 yılı aşkın süredir kick boks, muay thai ve MMA spor dallarında büyük başarılara imza atan Hamdi Kuzgun, Türkiye’yi Rusya’da temsil edecek. Rusya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan profesyonel MMA maçında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Kuzgun, "Torbalı’nın bir evladı olarak ilçemizde spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi, değişmesi ve dönüşmesi için gece gündüz demeden çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Rusya’da, Bulgaristan’da, Polonya’da ve birçok ülkede profesyonel maçlara katıldım. Yapmış olduğumuz planlı çalışmalar neticesinde yüce Rabbimizin de nasip etmesi ile birlikte sayısız Torbalı gencini Türk sporuna kazandırdık ve spor tarihine hep ilkleri gerçekleştirme başarısını gösterdik" dedi.