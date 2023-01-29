Denizlispor Teknik Direktör Yardımcısı Hamdi Demirtaş, Manisaspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımıza takviye yapamadığımız gibi her maça 2-3 eksikle çıkmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Denizlispor Teknik Direktör Yardımcısı Hamdi Demirtaş, Manisaspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımıza takviye yapamadığımız gibi her maça 2-3 eksikle çıkmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına Yardımcı Antrenör Hamdi Demirtaş katıldı. Demirtaş, "Transfer kapalı ve ikinci yarıda 3’üncü maçımızı oynadık her çıktığımız rakip karşımıza 3-4 tane hatta daha fazla yeni oyuncuyla çıktı. Bu maç öncesi hücumda özellikle Mayi, Ömer Şişmanoğlu takımımıza katılamadılar ikisi de sakatlığından dolayı belki bir iki hafta daha katılamayacaklar. Onun için ön bölgede sıkıntı çekiyoruz. Bugün için söylenecek şey çocuklar canla başla elinden gelenini yaptılar. Öndeki eksik oyunculardan dolayı ön bölgede fazla pozisyon bulamadık. Rakibe pozisyon fazla vermedik ama aslında birinci penaltı golünden sonra biraz daha sakin kalabilsek biraz daha topa sahip olabilsek... Telaş ve panik yaptık, rakip de penaltı kazandı. Takımımıza takviye yapamadığımız gibi her maça 2-3 eksikle çıkmak zorunda kalıyoruz. Dikkat ettiyseniz bugün sadece bir oyuncu değişikliği yapabildik. Başka oyuncu değişikliği yapmadık, rakibimiz 5 tane yaptı 2-3 tanesi yeni oyuncu. Bundan sonra oynayacağımız Bandırmaspor maçında rakip 3-4 tane yeni oyuncuyla karşımıza çıkacak. Çocuklar ellerinden gelenini yapıyorlar. Ligin sonuna kadar elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Denizlispor’u kümede bırakmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.