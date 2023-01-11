Cenaze namazına protokol üyeleri, Bakan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Merkezi Kayseri’de bulunan Bakanlar Et Kombinası kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayıtını kaybetti. 62 yaşındaki hayırsever iş adamının cenazesi, Hulusi Akar Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Germir mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Türkiye’nin en büyük et tedarikçisi konumunda olan Bakanlar Et Kombinası’nın hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı.

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