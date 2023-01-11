Merkezi Kayseri’de bulunan Bakanlar Et Kombinası kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayıtını kaybetti. 62 yaşındaki hayırsever iş adamının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Germir mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

Türkiye’nin en büyük et tedarikçisi konumunda olan Bakanlar Et Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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