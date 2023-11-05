Hamburg Havalimanı’nda silahlı bir kişi havalimanı kapısını kırarak arabayla aprona girdi.

Hamburg Havalimanı’nda akşam saat 20.00 sıralarında silahlı bir adamın arabasıyla havalimanı kapısını kırarak aprona aracıyla girdiği ve havaya 2 el ateş ettiği belirtildi. Olay sonrası havalimanı kapatıldı, uçuşlar iptal edildi ve federal polis en yüksek durumda alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, havalimanına giren adamın karısı daha önce bir çocuk kaçırma olayıyla ilgili olarak polisle temasa geçtiği bilgisi verildi.