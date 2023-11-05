Almanya’nın Hamburg şehrinde havalimanında aracıyla aprona girerek 2 el ateş açan ve kendi kızını rehin alan şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken, Alman polisi failin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Almanya’nın Hamburg şehrinde dün gece bir şahıs aracıyla havalimanı apronuna girmiş, havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin almıştı. Havalimanını giriş-çıkışlara kapatan Alman polisi, şahsı ikna çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Failin Türk vatandaşı olduğunu bildiren polis, “Görevli kriminal psikologlarımız ile birlikte faille görüşmelerimiz sürüyor. Çözüme ulaşmak üzereyiz. Saldırgan kişinin bu kadar uzun süre acil servis ekipleri ile temasta olması ve konuşmak istemesi iyiye işaret. Şahısla görüşmelerimizi Türkçe olarak yürütüyoruz” dedi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği sırada apronda bulunan Austrian Airline uçağının yolcuları ise özel komando eşliğinde alandan ayrıldı.