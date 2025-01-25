Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti. İsrail’in ise 200 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ikinci takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin kalbindeki Filistin Meydanı’nda 4 İsrailli kadın askeri, Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Meydanda kurulan sahnede bir El Kassam Tugayları mensubu ile bir Kızılhaç yetkilisi belge imzaladı. Serbest kalan askeri üniformalı Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy’e "hediye çantaları" verildi. Esirler, Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail’e doğru hareket etti. Esirlerin önce İsrail-Gazze sınırına yakın bir askeri tesise götürülmesi ve buradaki ilk sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edilmeleri, daha sonra aileleriyle bir araya gelmeleri planlanıyor.

İsrail’in ise 200 Filistinliyi serbest bırakarak Kızılhaç ekiplerine teslim etmesi bekleniyor.

Ateşkesin ilk günü 3 İsrailli ile 90 Filistinli takas edilmişti

Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak’ta İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli karşılığında Gazze’deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.