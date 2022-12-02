Başiskele ilçesinde faaliyetlerini sürdüren meslek edindirme kursunda dikiş eğitimi alan kadınlar, meslek öğrenip aile bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başiskele ilçesinde faaliyetlerini sürdüren meslek edindirme kursunda dikiş eğitimi alan kadınlar, meslek öğrenip aile bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Altın Bilezik Meslek Edindirme Kursları’nda kadınlara yönelik birçok branşta eğitimler veriliyor. Hem ev ekonomilerine katkı sunmak hem de sosyalleşmek için Altın Bilezik Meslek Edindirme Kurslarının yolunu tutan kadınlar, en çok ilgiyi ise dikiş kursuna gösteriyor. Yeşilkent Semt Konağı’nda verilen dikiş eğitiminde, kadınlar önce dikiş makinelerini tanıyor. Kesim ve temel dikim tekniklerinin inceliklerini öğrenen kadınlar, meslek sahibi olmayı hedefliyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nce görevlendirilen uzman eğitmen eşliğinde eğitimlerini sürdüren kadınlar, dikiş öğrenmenin yanı sıra, sosyalleşerek arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor.

Başiskele Belediyesi, Altın Bilezik projesiyle kadının daha güçlü ve donanımlı hale gelmesini, kadınların diksiyon eğitiminden, pazarlama tekniklerine, sosyal medya kullanımından hibe destek kullanımlarına kadar pek çok alana hakim ve pek çok alanda yetkin olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.