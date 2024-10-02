İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada, “Bölgedeki sorunların, çatışmaların, savaşların, kaygıların ve düşmanlıkların asıl sebebi barış ve huzurdan bahseden ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin varlığıdır” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran’da bilim insanları ve aydınlar ile bir araya geldi. Hamaney konuşmasında, “Seyyid Hasan Nasrallah’ın kaybı nedeniyle derin bir yas içindeyim. Bu küçük bir olay değil ve hepimizi derinden etkiledi. Ülkenin genel yas atmosferine rağmen bu görüşmeyi ertelemek istemedim. Zihinlerin, elitizme ve seçkinliğe yönelmesi durmamalı” dedi.

Bölgedeki gerilime değinen Hamaney, “Bölgedeki sorunların, çatışmaların, savaşların, kaygıların ve düşmanlıkların asıl sebebi, barış ve huzurdan bahseden ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin varlığıdır. Eğer bölgedeki olumsuz etkilerini azaltırlarsa, bu çatışmalar, savaşlar ve gerilimler tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgedeki ülkeler kendilerini yönetebilir, bölgelerini idare edebilir ve birbirleriyle barış, sağlık ve huzur içinde yaşayabilirler” ifadelerini kullandı.

Hamaney , “İran halkının azmi ve İslam Devrimi’nden aldığımız ilhamla, diğer milletlerle iş birliği yaparak, inşallah düşmanların bu bölgedeki etkilerini azaltabiliriz" dedi.

“Füzeler hedeflerine ulaştı"

Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ateşlenen füzelerin yüzde 90’ını tespit edemediğini ve füzelerin hedeflerine ulaştığını söyleyerek, “Silahlı kuvvetlerimizin raporu ve mevcut görüntüler, füzelerin hedeflerine ulaştığını net bir şekilde göstermektedir. Daha önce söyledik, yine söylüyoruz. Düşmanlarımıza alanlarını açan herkesi sorumlu olarak kabul ediyoruz. Ancak buna izin vermemelerini umuyoruz" dedi.

"Hedefimiz askeriydi"

Arakçi, “Dün geceki hedefimiz tamamen askeriydi ve hiçbir sivil hedef alınmadı. Bu bizim ilkemiz. Aksine siyonist rejim, şehirleri ve masum insanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi. Biz böyle bir davranışta bulunmuyoruz” dedi.

“ABD’yi bu maceraya dahil olmamaları konusunda uyardık"

ABD’ye İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla mesaj ilettiklerini söyleyen Arakçi, “ABD’yi bu maceraya dahil olmamaları konusunda uyardık. Siyonist rejimi desteklemek amacıyla operasyona giren üçüncü bir tarafa sert bir şekilde yanıt vereceğiz. Eğer siyonist rejim tepki gösterir ve karşılık vermek isterse, bizim yanıtımız daha sert olacaktır" dedi.