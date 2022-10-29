Eskişehir’de, gündüz saatlerinde sokak aydınlatma lambalarının yanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Eskişehir’de, gündüz saatlerinde sokak aydınlatma lambalarının yanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Eskişehir’de vatandaşların en fazla tercih ettiği yerlerden birisi olan Hamamyolu Caddesi’nde, sokak lambalarının gündüz saatlerinde yanması vatandaşların dikkatini çekiyor. Odunpazarı bölgesinde sokak aydınlatma lambalarının bu şekilde israfa yol açması ise hem Hamamyolu esnafının hem de vatandaşların oldukça tepkisine yol açtı. Cadde esnafı, yapılan bu duyarsızlığın milli servete büyük zarar verdiğini ve ışık kirliliği oluşturduğunu söyleyerek, yetkililerin bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.