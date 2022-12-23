Amasya’nın Hamamözü ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Amasya’nın Hamamözü ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

İlçede doğalgaz dağıtımına başlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hamamözü Kaymakam Vekili Şeyma Şendur, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Enerji kaynakları içinde kullanılması en kolay, çevre dostu ve konforlu bir yakıt olan doğalgazın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetler döneminde ülkenin dört bir yanında kullanılmaya başlandığını belirten Vali Masatlı, “Geçmişte ısınma aracı olarak sobalar kullanılıp kalorifer sistemleri bile yaygın değilken sadece bir kaç büyükşehirde doğalgaz kullanılabiliyordu. Şuanda ne mutlu ki ilçelerimizde ve hatta bazı kasabalarda bile halkımız doğalgaz kullanımının rahatlığını yaşamaktadır” diye konuştu.

Hamamözü’nde halkı doğalgazla buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarına değinen Masatlı, “Belediyemizin öncülüğünde yapılan bu çalışmalarla hanelerimiz doğalgaza kavuşacak ve özellikle de evlerimizin yükünü çeken evlatlarımızı yetiştiren kadınlarımız 24 saat sıcak suya erişme imkânı bularak gündelik hayatları kolaylaşmış olacaktır” şeklinde konuştu.