Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi’nde Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi ile yine Seyhan İlçesi Bey Mahallesi’nde mahalle merkezinin açılışları yoğun katılım coşkuyla yapıldı. Açılışlara Başkan Zeydan Karalar’la birlikte, eşi Nuray Karalar, ilçe belediye başkanları, Adana milletvekilleri, siyasiler, muhtarlar ve Adanalılar katıldı.

Karalar, Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi açılışında yaptığı konuşmada, “Ecdadımızın yaptığı önemli eserleri bir sonraki nesle taşımak gibi bir görevimiz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Tarihi eserlere şu ana kadar Adana’da olmadığı şekilde sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşiniz var. Yıkılmaya yüz tutan onlarca tarihi yapıyı restore ettik. Bugün Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi olarak açılışını yaptığımız Yeni Hamam 1720’de Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. 500 yılı aşkın geçmişi olan Musabalı Konağı’nı da Seyhan Belediye Başkanı olduğum dönemde restore ettik. Tarihi alanlarımızdaki eski eserleri restore etmeye devam edeceğiz. Bülent Ecevit Müzesi’ni açtık, bugün Hamam Müzesi’ni açıyoruz, yakında Türk Sineması’nın en önemli isimlerinden Hemşerimiz merhum Yılmaz Güney adına bir müze açacağız. Çok değerli Adanalı sanatçımız merhum Müslüm Gürses’in ailesini ikna edebilirsek, eskiden oturduğu evi müze haline getireceğiz. Bunları ve tüm hizmetlerimizi bugün silkelemeye rağmen yapıyoruz. Ama biz halkımıza hizmet için ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız" dedi.

Bey Mahalle Merkezi’nin açılışında da halka hitap eden Karalar, başarılı hizmetleri sonucunda Adana’da CHP’li belediye sayısının 4’ten 10 çıktığını söyleyerek; doğru, dürüst, çalışkan yönetim anlayışları sonucunda, halkın ve Yüce Allah’ın sayesinde adeta bir inanılmazı gerçekleştirdiklerini anlatarak şunları söyledi:

“Biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben Seyhan’da halkın o zamana kadar görmediği işleri yaptım. Seyhan’da 5 yıl dolmadan ‘Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsun’ dediler. Adana için bu yola girdik ve başarılı olduk. Bu benim için ve halkım için büyük onur ve gururdur.”

Bölgeye yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi veren Karalar, silkelemeye rağmen halka hizmeti sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Karalar, “Bizim Büyükşehir’i gelirin dört katı borçla devralıp devasa hizmetler yapabilmemiz çok büyük başarıdır” dedi.

Karalar, Adana’ya belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, farklı konularda katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, işletmelerin kapanmaması için verdikleri ve başarılı oldukları mücadeleyi hatırlattı. Adana’ya yatırım yapacak kurum ve kuruluşların önünü açtıklarını da anlatan Karalar, Adana’nın büyümesinin yatırımla olduğunu bildirdi.

Adana’nın güzelliklerinin tanıtılmasıyla ilgili de büyük çaba harcadıklarını söyleyen Karalar, çok özel bir şehir olan Adana’ya daha fazla turist gelmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Dualarla gerçekleştirilen açılışlarda bölge muhtarları Başkan Zeydan Karalar’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.