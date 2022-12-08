Başiskele ilçesinde bulunan Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerinde 8 metre genişlikte menfez ve 500 metre uzunlukta yol yapılıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerinde 8 metre genişlikte menfez ve 500 metre uzunlukta yol yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele ilçesinde güvenli ulaşım ağını genişletme çalışmaları sürüyor. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapılıyor. Menfez yapımı tamamlanana kadar alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Menfezin üzerinden geçen yolda da genişletme yapılarak, genişlik 8 metreye çıkarılıyor. Öte yandan, menfezin yanı sıra 500 metre yol yapımı ve asfaltlama da yapılacak.