Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek hamak yogası için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakini için fayda sağlayacak fiziksel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilecek hamak yogası programı için kayıtlar başladı. Eğitimler Behiç Erkin Halı Sahası Çok Amaçlı Salon’da düzenlenecek. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra sindirim ve lenfatik sistemler ile kan dolaşımının gelişmesine katkıları ile de bilinen hamak yogası eğitimleri, uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilecek. Hamak yogasına kayıtlar, duyuru görselindeki QR kod üzerinden ulaşılan formun doldurulması ile yapılıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu programdan 20-45 yaş arası vatandaşlar da faydalanabiliyor.