Suriye’de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Hama’da hangarlarda ve yollarda geriye kalan tanklar ve çoklu roket atarlar dikkat çekiyor.

Suriye’de muhalif grupların Esad rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kısmen kontrolü sağladığı Hama’da ilerleyiş Şam’a ulaştı. Hama kent merkezinde coşkulu kutlamalar yaşanırken, İdlib ve Hama’yı birbirine bağlayan M-4 karayoluysa rejimden geriye; tanklar, çoklu roket atarlar ve askeri kamyonetler kaldı. Hangarlarda bulunan ve yollarda terk edilmiş halde olan çoklu roket atarlar ve tanklar meraklı insanların ilgi odağı oldu. Araçların önümüzdeki günlerde İdlib’e taşınacağı öğrenildi.

Muhalifler, rejime karşı kendi tanklarıyla savaşacaklarını belirterek, “Şuan Hama bölgesinde tüm yerleri kontrol altına aldık. Gördüğünüz gibi bu tankları da Esad rejiminden ganimet olarak aldık. Bizim için ilginç olan ganimetlerin mayın döşenmemiş olması. Kapılara EYP döşüyorlardı. Hiç birinin anahtarlarını dahi almamışlar. Biz bu ganimetlerle onlara karşı savaşmayı devam ediyoruz” dedi.