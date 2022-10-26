Tarsus Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

İki gün sürecek olan birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerin yer aldığı kutlama programları sanatçı Haluk Levent konseri ile taçlanacak. Haluk Levent, sevilen şarkılarını 28 Ekim Cuma günü saat 21.00’da Tarsuslularla Atatürk Gösteri Merkezinde birlikte söyleyecek. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, cumhuriyet etkinliklerine tüm Tarsusluları davet ederek, “Tüm vatandaşlarımızı bir ve beraber olmak için cumhuriyet etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

28 Ekim Cuma günü Haluk Levent konseri öncesi akşam saat 18.30’da Ergenekon Mahallesi’nde bulunan STEM Merkezi önünden Atatürk Gösteri Merkezine kadar ’cumhuriyet yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından saat 19.00’da Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası, Atatürk Gösteri Merkezinde sevilen müziklerini seslendirecek. Ardından 20.00’da Interaktif Showman Doğukan Alsay, yaptığı özel interaktif sahne performansı ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatacak.

Sanatçı Haluk Levent, Tarsus Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edeceği ‘Cumhuriyet Konseri’nde sahne alarak şarkılarını Tarsuslular için söyleyecek. 28 Ekim Cuma günü, ’cumhuriyet yürüyüşü’ ve diğer konser programlarının ardından saat 21.00’da başlayacak olan ücretsiz konser, Atatürk Gösteri Merkezinde binlerce kişiyi bir araya getirecek.

29 Ekim coşkusu 2 gün süren programlar ile doyasıya yaşanacak. 29 Ekim Cumartesi saat 14.30 Nikah Salonunda Golden Horn Brass konseri gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da ise Nikah Salonunda Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun söyleşisi gerçekleştirilecek. Saat 17.00’da STEM Merkezinde çocuklarla yazar-gazeteci Işık Kansu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın katılımı ile çocuklarla etkinlik yapılacak ve hediye dağıtımı gerçekleştirilecek. Etkinlik 19.00’da Kubatpaşa Medresesi’nde Mersin Devlet Opera ve Balesi müzik şöleni ile sonlanacak.