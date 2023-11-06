Kosova’ya resmi ziyarette bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci tarafından “Üstün Hizmet” madalyası verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Kosova Savunma Bakanı Yardımcısı Shemsi Syla da hazır bulundu.

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Bakan Maqedonci’nin Baykar şirketi ile iş birliğinin askeri teknolojide son nokta haline geldiğini vurguladığı aktarılarak, yatırım yapılacak bir sonraki projelerin ele alındığı ve satın almaların ötesine geçebilecek işbirliğinin yapılması gerektiği konusunda Bayraktar ile hemfikir olduğu belirtildi.

Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ise, Baykar’dan satın alınan ürünlerle artık FSK’nın savunma ve güvenliğini garanti edecek düzeyde bir misyonu yerine getirebileceğini söyledi.

Görüşme sonunda Bakan Maqedonci, Bayraktar’a “Üstün Hizmet” madalyası takdim etti.