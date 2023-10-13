BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) Bilim Samsun, Samsun Keşif Kampüsü ve Şehir Kütüphanesi projelerini yerinde inceledi.

Samsun’a gelen BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da bulundu.

Ziyaret sırasında Başkan Demir, kentte gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir’i tebrik etti. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Başkan Demir ayrıca Bilim Samsun, Samsun Keşif Kampüsü ve Şehir Kütüphanesi projelerini yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi aldı.