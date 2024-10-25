SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ’’Milli olarak geliştirilen 200’ye yakın yeni ürünü ilk kez SAHA EXPO’da tanıtıldı. Daha da önemlisi SAHA EXPO 2024’te gerçekleştirdiğimiz 133 imza töreninde, 4.6 milyar doları ihracat olmak üzere, toplam 6.2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı’’ dedi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’da imzalanan anlaşmalar ve savunma sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırına değinerek başlayan Haluk Bayraktar, ’’Öncelikle, SAHA İstanbul ailemizin kıymetli üyesi TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Milli savunma sanayimize yapılan bu saldırılar, azim ve kararlılığımızı kırmak bir yana, bizleri daha da güçlendiriyor. Allah’a şükür, savunma sanayii çalışanları olarak her türlü zorluğun üstesinden gelme iradesine sahibiz. Bu iradeyi de çalışarak, geliştirerek, üreterek, milletimize daha çok hizmet ederek göstereceğiz’’ dedi.

’’4.6 milyar doları ihracat olmak üzere, toplam 6.2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı’’

SAHA EXPO’nun önemine vurgu yapan Bayraktar, ’’SAHA İstanbul, milli üretimin artması ve kritik teknolojilerin ülkemize kazandırılması için kuruldu. Sadece 27 kurucu firmayla çıktığımız bu yolda, bugün 1200’ü aşkın üyeye ulaştık. Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak büyümeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. SAHA İstanbul’un düzenlediği ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin en görünür olduğu platformlardan biri olan SAHA EXPO’ya 1400’den fazla firma katıldı. Dünyanın birçok farklı bölgesinden 24 ülkenin bakanlarını ağırladık. 50 ülkeden gelen alım heyetleri firmalarımızla temas etti. 120’den fazla ülkeden üst düzey katılım oldu. Milli olarak geliştirilen 200’ye yakın yeni ürünü ilk kez SAHA EXPO’da tanıtıldı. Daha da önemlisi SAHA EXPO 2024’te gerçekleştirdiğimiz 133 imza töreninde, 4.6 milyar doları ihracat olmak üzere, toplam 6.2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı’’ şeklinde konuştu.

’’2001 yılında sadece 240 milyon dolar olan savunma ihracatımız bugün 5,5 milyar dolara ulaştı’’

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: ’’SAHA İstanbul olarak özel sektörün dinamizmi ile sürdürülebilir ve maliyet etkin projeler yürüterek, ülkemizin üretim kapasitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. 2001 yılında sadece 240 milyon dolar olan savunma ihracatımız bugün 5,5 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde 17 olan firma sayısı bugün 3 bin 500’ü aştı. Bu başarılar yerli ve milli teknolojiye olan bağlılığımızın bir sonucudur. Bu topraklarda 150 yıl boyunca yapılamayan milli piyade tüfeğini, millileşme vizyonuyla 2014’te üretmeyi başardık.

Fuarımızın ana sponsoru ARCA, dünyanın en büyük top mühimmatı üreticilerinden biri olarak Amerika’dan bile fazla üretiyor ve birçok ülkeye ihracat yapıyor. Kıbrıs Barış Harekâtında Amerikan füzelerine ihtiyaç duyarken, şimdi ROKETSAN Milli Balistik Füzelerimizi geliştiriyor. Yine 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nda tek kanallı Amerikan telsizini kullanmaya mahkûmken, bugün ASELSAN 40 Kanallı Kriptolu Milli Telsizimizi üretiyor. Eskiden gemi projelerinde ancak taşeron olarak yer bulabilen firmalarımız, bugün milli gemilerimizi kendi tersanelerimizde, Türk mühendisliğinin gücüyle üretiyor.’’

’’Ülkemiz bugün insansız hava araçları alanında dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna geldi’’

Türkiye’nin insansız hava araçları alanındaki yerine vurgu yapan Bayraktar, ’’TUSAŞ bugün KAAN projesiyle milli savaş jetimizi göklere çıkarıyor. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar’ın dediği gibi ‘Biz durumdan vazife çıkararak’ çalışmaya başladık. Bir kıvılcım çakmak için yola çıktığımız bu serüvende, ülkemiz bugün insansız hava araçları alanında dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna geldi. Zamanında parasını verip dünyadan alamadığımız bu teknolojide, şimdi dünya pazarının yüzde 65’ine hâkim bir noktaya ulaştık. Daha güçlü gelecek vizyonu için Bayraktar Kızılelma, ANKA-3 gibi yüksek teknolojiye sahip projeler geliştiriyoruz. Yürüttüğümüz projeler, savunma sanayii alanında yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Bunlar sadece sanayi başarısı değil, aynı zamanda ülkemizin bu alandaki yetkinliğinin, kabiliyetinin ve kapasitesinin de bir göstergesi. Milli savunma sanayiimiz her geçen yıl büyüyor ve güçleniyor. Dünya genelinde savunma bütçeleri artarken, ülkemiz millileşme vizyonu sayesinde ithalatı azaltıyor, yerli üretimle güçleniyor. Milli Teknoloji Hamlesi ile üretim kapasitemiz her geçen gün artıyor. Kişi başına savunma ve güvenlik harcamalarımız azalırken, sektörümüzün gayrisafi yurt içi hasılamıza katkıları büyüyor ’’ diye konuştu.