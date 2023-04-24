Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcular 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 22 madalya ile kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkeklerde ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar, 22 madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Toplam 9 gün süren şampiyonda 6 altın,10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile kürsüye çıkma başarısı gösteren milli takım, kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken, erkeklerde ise Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

Erivan’da çok başarılı bir organizasyon geçirdiklerini ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünlü, Ermenistan Federasyonu’nun başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Erivan’da toplam 22 madalya kazanarak kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından böyle güzel sonuçlarla halkımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek bizleri mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Tüm sporcular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ayrıca bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanımıza, genel müdürümüze teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.